Emma und Paul sind die beliebtesten Babynamen

Wiesbaden Die beliebtesten Babynamen in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr Emma und Paul gewesen. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt. Auf der Liste der häufigsten Erstnamen landen Emilia und Hanna auf den Plätzen zwei und drei.



Bei den Jungennamen folgten Henri und Noah auf den weiteren Plätzen. Zum Teil gab es Unterschiede in der Schreibweise: So war beispielsweise auch Henry statt Henri möglich.