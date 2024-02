Legalisierung Emotionale Landtagsdebatte über das Thema Cannabis

In einer von Zwischenrufen und verbalen Attacken geprägten Debatte hat der rheinland-pfälzische Landtag das Für und Wider einer teilweisen Legalisierung von Cannabis diskutiert. Anlass für die Debatte am Donnerstag in Mainz war ein Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion, der die Landesregierung auffordert, bei dem Thema im Bundesrat die Initiative zur Anrufung eines Vermittlungsausschusses zu ergreifen.