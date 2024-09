Fußball-Bundesliga Empörte Augsburger: „Harry Kane hätte den Elfer bekommen“

Der Däne rügte aber nicht nur den Schiedsrichter, sondern zunächst in der Kabine vor der Mannschaft und anschließend in der Pressekonferenz auch Rotsünder Essende. „Das darf nicht sein, dass man sich über die Mannschaft stellt“, sagte Thorup. Jurendic sprach ebenfalls von einem „No-go“, das der Mannschaft massiv geschadet habe. Ob der Verein über die Sperre hinaus eine Strafe für Essende aussprechen wird, liege nicht an ihm, sagte Thorup noch.