Flutkatastrophe Ende der Ermittlungen zum Ahrtal: Beschwerde angekündigt

Hinterbliebene hatten sich bereits Anfang der Woche mit einem Brief an den rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin (FDP) gewandt, in dem sie die Aussetzung des Ermittlungsverfahrens und die Auswechslung der Staatsanwälte fordern. Das Justizministerium teilte mit, das Schreiben sei als Dienstaufsichtsbeschwerde verstanden und an die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Koblenz weitergeleitet worden.