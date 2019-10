Ende des Busfahrerstreiks im Saarland in Sicht?

Saarbrücken In dem seit zwei Wochen laufenden Busfahrerstreik im Saarland kommt Bewegung: Heute kommen der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Saar und die Gewerkschaft Verdi zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen.

„Wir sind erwartungsvoll, was die Arbeitgeberseite uns mitbringt“, sagte ein Verdi-Sprecher in Mainz. Schließlich hätten die Arbeitgeber die Fortsetzung der Tarifverhandlungen angeboten. „Das macht man ja nur, wenn man was Ordentliches im Gepäck hat.“