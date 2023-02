Wichtigste Fragen&Antworten : Ein Ende naht: Welche Konsequenzen die Untersuchung zur Flutkatastrophe haben könnte

Mainz Der Mainzer Untersuchungsausschuss zur Flut biegt auf die Zielgerade ein. Ende März muss Ministerpräsidentin Malu Dreyer erneut aussagen. Und dann? Wie entsteht der Abschlussbericht entsteht, wann er vorliegt und welche Folgen er haben könnte - Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Aktuell ist noch eine weitere öffentliche Sitzung angesetzt – und zwar am 24. März. Hier stellt Sachverständiger Dominc Gißler aus Berlin sein Gutachten zum Krisenmanagement der ADD, das gerade erstellt wird, vor. Außerdem ist am 24. März zum zweiten Mal Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als Zeugin geladen. Mit der Befragung der Regierungschefin soll die Beweisaufnahme eigentlich enden. Doch das Ende der Beweisaufnahme wird vom U-Ausschuss erst dann förmlich beschlossen, wenn und soweit das Gremium es nicht mehr für erforderlich hält, weiteren Fragen nachzugehen. Das teilt die Pressestelle des Landtags mit. Es kann, es muss aber nicht sein, dass der Ausschuss also am 24. März die Beweisaufnahme abschließt. Aus Kreisen des Gremiums ist zu hören, dass es womöglich auch im April noch eine oder mehrere Sitzungen geben wird, im Gespräch sind auch weitere Gutachten.

Für die Erstellung eines Entwurfs ist der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) verantwortlich, wie die Landtagspressestelle informiert. Der Bericht besteht am Ende aus mehreren Teilen – zunächst aus einem allgemeinen Teil mit formalen Informationen. Im zweiten, weitaus größeren Teil geht es um eine Zusammenfassung der Beweisaufnahme, also um die ermittelten Tatsachen - um das, was von Sachverständigen und Zeugen ausgesagt wurde. Diese Zusammenschau ist nach Angaben der Landtagsverwaltung völlig wertfrei. Es wird allein aufgeführt: Zeuge x hat dies gesagt, Zeuge y hat jenes zu Protokoll gegeben. Diese Zusammenfassung wird am Ende mit voraussichtlich lediglich redaktionellen Änderungen einstimmig beschlossen. An diesen beiden Teilen arbeitet das U-Ausschuss-Sekretariat derzeit schon, nach der Beweisaufnahme dauert es dem Vernehmen nach noch einmal voraussichtlich zwei, drei Monate, bis diese beiden Bestandteile fertig sind.