Europa Endspurt bei der Suche nach Wahlhelfern im Saarland

In Saarbrücken werden rund 1800 freiwillige und ehrenamtliche Wahlhelferinnen und -helfer benötigt. Nach Angaben einer Sprecherin würden derzeit noch rund 250 Positionen für die Haupt- als auch die eventuell zu erwartende Stichwahl für die Wahl der Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalverbandsdirektors am 23. Juni besetzt. „Die Landeshauptstadt behält sich vor, städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verpflichten“, so Sprecherin Hannah Zewe auf Anfrage.