Energetische Sanierung So machen Sie Ihre Immobilie klimafit!

Sanierungsstau allerorten: Experten schätzen die Zahl an energetisch sanierungsbedürftigen Häusern auf deutschlandweit vier Millionen. Wollte man demnach in den kommenden 20 Jahren alle Gebäude klimafit machen, so müssten rund 400.000 Immobilien im Jahr energetisch saniert werden.

18.04.2024 , 15:52 Uhr

Wenn’s durchs Fenster pfeift, wird es höchste Zeit, über eine energetische Sanierung nachzudenken. Ein Sanierungsfahrplan hilft Bauherren dabei, Schritt für Schritt vernünftig vorzugehen. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul