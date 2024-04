Öko 2024 – Bauen und Sanieren Wie Sie bei der energetischen Sanierung Ihres Hauses am besten vorgehen

Sanierungsstau allerorten: Experten schätzen die Zahl an energetisch sanierungsbedürftigen Häusern auf deutschlandweit vier Millionen. Wollte man demnach in den kommenden 20 Jahren alle Gebäude klimafit machen, so müssten rund 400.000 Immobilien im Jahr energetisch saniert werden. Doch wie geht man dabei vor? Was sind die größten Fehler? Und wo setze ich als Erstes an? Im Vorfeld der kommenden Messe „Öko 2024 – Bauen und Sanieren“ vom 26. bis 28. April im Messepark Trier haben wir uns bei Gebäudeenergieberatern und Handwerkern umgehört.