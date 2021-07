Energieagentur: Zehn Windräder im Pfälzerwald möglich

Mainz Aktuelle Debatte im Landtag Rheinland-Pfalz: Die Freien Wähler wenden sich gegen die Nutzung der Windkraft im Pfälzerwald. Entlang der A 6 und am „Langerkopf“ sei das durchaus sinnvoll, entgegnet der Geschäftsführer der Energieagentur.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hält den Bau von etwa zehn Windrädern auf bereits durch menschliche Eingriffe belasteten Flächen im Pfälzerwald für realistisch. Die damit mögliche Leistung von 40 bis 50 Megawatt entspreche einer Kapazität von etwa 0,7 Prozent der bis 2030 angestrebten Windkraftleistung, sagte Geschäftsführer Michael Hauer der Deutschen Presse-Agentur. Die Pläne sind an diesem Donnerstag Thema einer Aktuellen Debatte im Landtag.

SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag im Mai dazu verpflichtet, die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenreservats Pfälzerwald von der Windenergienutzung auszunehmen. In sogenannten Entwicklungszonen, etwa entlang von Autobahnen und Bahntrassen oder in vorbelasteten Konversionsflächen mit ehemals militärischer Nutzung soll aber „eine naturnahe Windenergienutzung“ ermöglicht werden. Kritisiert wurden diese Pläne von den drei Oppositionsfraktionen CDU, AfD und Freie Wähler.