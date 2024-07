Energieversorgung Energiedienstleister VSE investiert Millionen in Netzausbau

Mehr Wärmepumpen, Wallboxen, Rechenzentren sowie Strom aus Sonne und Wind: Der Energieversorger VSE investiert in den nächsten drei Jahren rund 360 Millionen Euro in den Ausbau der Netzinfrastruktur, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wie das Unternehmen in Saarbrücken ankündigte. Der Löwenanteil mit gut 235 Millionen Euro fließe in die Energieinfrastruktur, rund 47 Millionen Euro gehen in den Ausbau des Glasfasernetzes.