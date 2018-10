später lesen Energiepreise klettern: Stärkste Teuerung seit zehn Jahren FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Rheinland-Pfalz im Oktober angetrieben und die Teuerungsrate auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gehievt. Insgesamt kletterten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. dpa