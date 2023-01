Möbelhaus schließt Filiale : Energiesparen: So reduziert der Handel die Öffnungszeiten

Trier Geschlossen, um Energie zu sparen – das macht das Möbelhaus Ehrmann nun an einem Tag in der Woche. Hat diese Entscheidung Auswirkungen auf andere Händler? Welche Läden ändern ihre Öffnungszeiten? Ein Überblick über die Region.

Bleiben demnächst viele Geschäfte in der Region montags geschlossen oder reduzieren noch mehr Läden ihre Öffnungszeiten? Bereits jetzt schließen auch in Trier viele Geschäfte wochentags zwischen 18 und 19 Uhr. Einheitliche Öffnungszeiten gibt es nicht mehr.

Mit Möbel Ehrmann in Trier geht der erste Filialist in der Region noch einen Schritt weiter. Ab 16. Januar werden alle zehn Filialen des Landauer Familienunternehmens nur noch von Dienstag bis Samstag öffnen. Als Grund nennt Firmenchef Horst Ehrmann im Gespräch mit unserer Redaktion Energiespargründe. Zusätzlich zu der Energieeinsparung von 15 Prozent im vergangenen Jahr etwa durch das abendliche Ausschalten der Außenreklame oder der Reduzierung der Heiztemperatur erhofft sich Ehrmann durch die montägliche Schließung einen weiteren Rückgang der Energiekosten um 15 Prozent. Für die Mitarbeiter hätten die verkürzten Öffnungszeiten keine Nachteile, da sie bisher bereits eine Fünf-Tage-Woche hätten, sagt Ehrmann. Er hofft, dass die Kunden mitziehen und ihr Kaufverhalten entsprechend ändern werden. Die Entscheidung sei mit einem gewissen „unternehmerischen Risiko“ verbunden, das man aber bewusst eingehe.

Bitburg: Möbelhaus Fischer hat ebenfalls montags geschlossen

Das Bitburger Möbelhaus Fischer hat bereits seit vergangenen Oktober nur noch von Dienstag bis Samstag geöffnet. Begründung: „Unser Klima ist uns wichtig.“ Auch in anderen Städten in der Region machen einige Geschäfte nur noch an fünf statt an sechs Tagen auf. Etwa in Saarburg, wo zwei Modegeschäfte montags geschlossen bleiben bzw. nur nach Terminvereinbarung öffnen.

Beim direkten Mitbewerber von Ehrmann, Möbel Martin in Konz, ist nicht geplant, die Öffnungszeiten zu reduzieren, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Auch andere Filialisten in der Region wie etwa die Modekette C&A will an den derzeitigen Öffnungszeiten festhalten. Genau wie bei Möbel Martin verweist man auch bei C&A auf verschiedene Energiesparmaßnahmen wie reduzierte Heiztemperatur, das Abschalten der Rolltreppen und der Schaufensterbeleuchtung. Keinerlei „grundsätzliche Veränderungen“ Öffnungszeiten soll es auch in den beiden Galeria-Kaufhof-Filialen in Trier geben, wie aus der Konzernzentrale heißt.