Wetter-Aussichten : Energiesparwetter im Herbst: So lange können wir noch von den Temperaturen profitieren

Foto: dpa/Daniel Vogl

Bereits am Sonntag wurden in Bayern 26 Grad gemessen. Am Montag klettert das Thermometer in Trier auf 27 Grad. Wie das Wetter für die kommenden Tage aussieht.

In den kommenden Tagen erwarten uns fast sommerliche Temperaturen. Das ist bei den aktuellen Gas- und Heizkosten ein Segen für viele Haushalte. Auch der Rest des Oktobers und der November sollen verhältnismäßig warm bleiben. „Das Energiesparen könnte somit weitergehen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Einen warmen Oktober gab es immer mal wieder. Allerdings hat die Häufigkeit dieser sehr warmen Ereignisse in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Sollte die Wärmephase wirklich bis in den November andauern, wäre das aber wirklich schon ungewöhnlich. Für Allerheiligen (1. November) werden in der Region Trier bis zu 15 Grad erwartet, deutschlandweit seien sogar Höchstwerte von 17 Grad möglich.

Verantwortlich für die milden Temperaturen sind warme Luftmassen, die immer wieder aus Südwesteuropa bis nach Deutschland strömen. Heute bringen die Luftmassen sogar Saharastaub mit nach Deutschland, denn der Ursprung der Luftmassen ist Nordafrika.

So wird das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen:

Montag: 18 bis 27 Grad, viel Sonne und extrem warm, im Nordwesten Wolken und Regen

Dienstag: 15 bis 23 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer, in der Mitte Regen

Mittwoch: 13 bis 22 Grad, wechselhaft, mal Sonne mal Wolken, kaum Schauer

Donnerstag: 12 bis 21 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

Freitag: 10 bis 17 Grad, viele Wolken, teilweise Regen

Samstag: 14 bis 20 Grad, oft freundlich, kaum Schauer

Sonntag: 15 bis 20 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

Besonders nachts geht es teilweise auch recht mild weiter. Nachtfröste gibt es kaum, stellenweise liegen die Nachtwerte um 10 Grad. Immer wieder strömen aus Südwesteuropa sehr warme Luftmassen nach Deutschland. Dadurch müssen wir weiterhin deutlich weniger heizen als das bei „normalen Oktobertemperaturen“ der Fall wäre.