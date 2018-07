später lesen Energieunternehmen Juwi will Auslandsgeschäft ausbauen Teilen

Der Wörrstädter Energiespezialist Juwi will künftig sein Auslandsgeschäft ausbauen und setzt auf Märkte in Übersee. Wachstum verspreche sich das Tochterunternehmen des Mannheimer Energieversorgers MVV vor allem in Australien, Japan und auch Südafrika, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. dpa