Interview Jutta Paulus Darum verteidigt rheinland-pfälzische Grünen-Politikerin die Sanierungspflicht alter Häuser

Trier · Die Bundesregierung will neue Öl- und Gasheizungen verbieten, die EU will, dass alte Häuser so saniert werden, dass sie weniger Energie benötigen. Was kommt da alles auf die Bürger zu? Die rheinland-pfälzische Europa-Parlamentarierin Juttas Paulus (Grüne) hat dazu klare Vorstellungen.

19.03.2023, 13:22 Uhr

Müssen nun alle Häuser saniert werden? Foto: dpa Foto: dpa/Lothar Ferstl

Die Schlagzeilen waren fast allesamt vernichtend: Von Kosten-Hammer für Hausbesitzer“ war die Rede, von „Zwangssanierung von Häusern. Hintergrund war die Entscheidung des EU-Parlaments über neue Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden. Müssen jetzt alle Häuser zwangssaniert werden, wie es in einigen Meldungen hieß?