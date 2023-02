Fünf Millionen Euro Beute : Angst, Druck, Schockstarre: So betrügen Verbrecher immer mehr Senioren am Telefon

Betrüger lassen sich bei ihren Schockanrufen immer neue Geschichten einfallen, um an das Geld der Angerufenen zu kommen Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Trotz aller Warnungen fallen in der Region immer wieder Senioren auf Betrüger am Telefon herein. Warum die Betrüger erfolgreich sind, und warum es trotzdem gute Nachrichten gibt.

Schock-Anrufe, Enkeltrick, betrügerische Textnachrichten: Mal wieder schwappte in den vergangenen Wochen eine Betrugswelle über die Region Trier. Immer wieder stoßen die gewieften Täter dabei auf Menschen, die ihnen glauben und so zum Opfer werden.

„Aktuell beobachtet die Kriminalpolizei einen ständigen Wechsel der Legendenwahl“, teilt das Trierer Präsidium mit. Das heißt: Die Betrüger lassen sich immer neue Geschichten einfallen, um an das Geld ihrer – meist älteren und gutgläubigen – Opfer zu kommen.

Betrüger versuchen, an Onlinebanking-Daten von Senioren zu kommen

Besonders oft probieren sie es derzeit mit verschiedenen Anruf-Varianten. Oder sie nehmen über SMS oder WhatsApp Kontakt auf. So häuften sich zuletzt im Hochwald Anrufe von Betrügern, die sich als Bankangestellte, Kriminalbeamte, Mitarbeiter des Finanzamtes oder als Gerichtsvollzieher ausgaben und hierfür gezielt Telefonnummern der jeweiligen Behörden und Institute nutzten.

Ihr Ziel: Onlinebanking-Daten älterer Leute. In einem Fall hatten sie auch Erfolg und erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Ihre „Legende“: Jemand greife unerlaubt auf das Online-Konto zu. Um die Sicherheit wiederherzustellen, benötige der vermeintliche Bankmitarbeiter die Zugangsdaten.

„Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, beenden Sie das Telefonat und halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank und vertrauten Angehörigen“, rät die Polizei.

Schockanrufe haben immer wieder den gewünschten Erfolg

Auch Schockanrufe sind eine gängige Methode. Dabei geben sich Betrüger am Telefon als Tochter, Sohn oder Enkel aus, manchmal auch als Polizist oder Rechtsanwalt. Sie berichten von einer Notsituation, die für den Angerufenen schockierend ist. Zum Beispiel von einem schlimmen Verkehrsunfall, der es nötig mache, ihnen Geld oder Wertsachen zu übergeben. Und zwar ganz schnell. Nicht nur die emotional belastende Situation – auch der Zeitdruck soll die Opfer zu unüberlegten Handlungen hinreißen. Erst kürzlich hat eine 80-jährige Triererin Schockbetrügern sehr viel Geld übergeben.

Falsche Polizisten, denen man Geld aus Schließfächern oder von Kontos übergeben soll, damit sie es auf Echtheit prüfen, sind ebenso üblich, wie die Kombination verschiedene Maschen: So ruft zuerst ein total offensichtlich falscher Enkel an, ehe sich dann ein ebenso falscher, aber deutlich überzeugenderer Polizist meldet, der nach Enkeltrickbetrügern fahndet.

Zahl der Fälle mit falschen Polizisten hat sich verdoppelt

Die Zahl der nach diesem Muster abgelaufenen Betrugsdelikte ist im vergangenen Jahr um nahezu das Doppelte gestiegen. Das geht aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr knapp 6000 Anrufe registriert, von denen 220 erfolgreich waren. Die Täter erbeuteten dabei insgesamt über fünf Millionen Euro. 27 Tatverdächtige wurden ermittelt, ein Großteil (elf) hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Im Jahr davor waren es 3120 Anrufe (82 erfolgreich), und die erbeutete Summe lag bei insgesamt 2,46 Millionen Euro.

Warum sind die Anrufer mit ihren Maschen so erfolgreich, obwohl in Medien doch so oft davor gewarnt wird? „Die Täter sind ausgebildet, um Seniorinnen und Senioren in Schockstarre oder einen Angst-Tunnel zu schicken“, antwortet das Präsidium – die Betrüger spielen dabei mit der Sorge um liebe Angehörige oder um das mühsam zusammen gesparte Vermögen. „Wer die gut vorgetragene Geschichte glaubt, hat fast keine Chance, sich alleine aus der Zange, in welcher man gehalten wird, zu lösen.“