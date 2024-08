Beihilfe zur Flucht Entflohener Mörder: Mutmaßlicher Helfer festgenommen

Der heute 44 Jahre alte Mörder war während eines von zwei JVA-Beamten beaufsichtigten Ausgangs an einem Baggersee in Germersheim in Rheinland-Pfalz in ein angrenzendes Waldgebiet geflüchtet. Dort soll ihn der nun verhaftete Mann laut der Staatsanwaltschaft Landau mit dem Auto mitgenommen haben. Die elektronische Fußfessel des Mörders war kurze Zeit später im Stadtgebiet von Germersheim gefunden worden. Am Baggersee hatte er sich den Behörden zufolge zuvor mit seiner Frau und seinen Kindern getroffen. Es war bereits die achte Ausführung des Deutsch-Kasachen in Begleitung gewesen.