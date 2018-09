später lesen Entschärfung 5-Zentner-Bombe: „Heimspiel“ für Sprengmeister Teilen

Die Entschärfung einer britischen fünf Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Brodenbach (Landkreis Mayen-Koblenz) wurde für den Kampfmittelräumdienst gewissermaßen zum Heimspiel: Als die Polizei vor der Entschärfung des in 1,5 Meter Tiefe auf freiem Feld gefundenen Sprengkörpers im Umkreis von 500 Metern eine Evakuierungszone sicherte, stellte sich das einzige betroffene Gebäude als Liegenschaft des Kampfmittelräumdienstes heraus, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. dpa