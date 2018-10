Entschärfung von Brandbombe am Rheinufer in Hamm

Am Rheinufer in Hamm (Landkreis Alzey-Worms) hat ein Fußgänger eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Blindgänger bereits durch den Kampfmittelräumdienst geborgen. dpa

Er sollte noch am (heutigen) Montag entschärft werden. Für die Dauer der Entschärfung sollten umliegende Häuser in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden. Und auch die Schifffahrt müsse kurzzeitig gesperrt werden, hieß es.

Aufgrund der anhaltend niedrigen Wasserstände wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Rheinufer in Rheinland-Pfalz gefunden.