Entscheidung über Antrag gegen AfD-Fraktionsausschluss FOTO: Andreas Arnold

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz will sich noch in diesem Jahr zur Klage des Abgeordneten Jens Ahnemüller gegen seinen Rauswurf aus der AfD-Landtagsfraktion äußern. „Mit einer Entscheidung noch in diesem Jahr ist zu rechnen“, sagte ein Sprecher des Verfassungsgerichtshofs der Deutschen Presse-Agentur in Koblenz. dpa