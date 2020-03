Entsorger: Taschentücher sind keine Alternative zu Klopapier

Saarbrücken Auch wenn wegen Großeinkäufen von Klopapier im Zuge von Corona derzeit Regale vielerorts leer sind: Kunden sollten nicht zu vermeintlichen Alternativen wie Küchenpapier oder Taschentüchern greifen, empfiehlt der Entsorgungsverband Saar in Saarbrücken.

Dies betreffe Rohre im Haus, Abwässer-Kanäle und Pumpen. „Die Folgen von Hamstereinkäufen können so also am Ende alle zu spüren bekommen“, teilte der Verband mit. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Toilettenpapier in Geschäften besonders hoch. Oft ist das Produkt ausverkauft.