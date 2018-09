Entspannung bei Mainz 05: Latza wieder im Training dabei

Die lange Verletztenliste beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wird kürzer. Erstmals seit Ende April absolvierte Mittelfeldspieler Danny Latza am Mittwoch wieder eine Übungseinheit mit den 05-Profis. Wie der wegen einer erneuten Knie-Operation seit langem fehlende Emil Berggreen konnte Latza große Teile des intensiven Trainings mitmachen. dpa

Auf einen Einsatz wird der 28-Jährige allerdings noch einige Wochen warten müssen.

Dagegen wird Jean-Philippe Gbamin am Sonntag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in der Startelf zurückerwartet. FSV-Trainer Sandro Schwarz rechnet damit, dass bis zum Start in die Englische Woche auch Innenverteidiger Stefan Bell nach seiner Gehirnerschütterung fit wird. Kapitän Niko Bungert muss nach seiner gegen Augsburg erlittenen Wadenblessur noch pausieren.