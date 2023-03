Rechtsextremismus Entsteht in der Vulkaneifel ein neues Netzwerk von Neonazis?

Diese Waffen und das Schild hat der Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein 2003 bei der Neonazi-Gruppe Combat 18 beschlagnahmt. Inzwischen ist die Gruppe verboten. Die ehemaligen Mitglieder sind jedoch noch an vielen Stellen in der rechtsextremen Szene aktiv. Foto: dpa/Archiv

Foto: dpa/Horst Pfeiffer