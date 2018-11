später lesen Entwarnung nach Gefahrgutalarm auf Gelände einer Spedition Teilen

Ein vermeintlicher Austritt von Chemikalien auf dem Gelände einer Spedition in Neunkirchen-Sinnerthal hat am späteren Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Messungen und Untersuchungen konnte am Abend Entwarnung gegeben werden: Es seien keine chemischen Stoffe ausgetreten, teilte die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen am Dienstag mit. dpa