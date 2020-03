Equal Pay Day: Frauenministerin fordert Verbandsklagerecht

Mainz Zum Equal Pay Day am Dienstag haben Politiker in Rheinland-Pfalz auf die ungleiche Bezahlung von Frauen aufmerksam gemacht. „Frauen verdienen hierzulande seit Jahren für jede Arbeitsstunde im Durchschnitt ein Fünftel weniger Geld als Männer“, teilte Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) mit.

Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn der Frauen mit 17,72 um 20 Prozent niedriger als der von Männern mit 22,61 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Aber auch strukturelle Unterschiede spielen eine Rolle. „Frauen arbeiten viermal so häufig wie Männer in Teilzeit, meist um Kindererziehung, häusliche Pflege und Hausarbeit mit einer Erwerbstätigkeit zu vereinbaren“, sagte Katrin Werner, Landesvorsitzende der Linken Rheinland-Pfalz.