Kriminalität Er sieht es den Tätern an der Nase an: Florian Ecker ist Super-Recognizer der Polizei im Land

Dass in ihm ein ganz besonderes Talent schlummert, wird Florian Ecker das erste Mal beim Anschauen einer Fernsehsendung so richtig deutlich: „Schlag den Raab“ läuft – und der Namensgeber der Show, Stefan Raab, sowie sein Kontrahent müssen Gesichter von Promis einordnen. Ecker gelingt dies von der Couch aus in Windeseile – und er wundert sich darüber, warum Raab & Co. teils so lange dafür brauchen.