Erbschaften: 283 Millionen Euro an Steuergeld

Ein Testament wird handschriftlich verfasst. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Bad Ems Die rheinland-pfälzischen Finanzbehörden haben im vergangenen Jahr rund 283 Millionen Euro Erbschaft- und Schenkungsteuer festgesetzt. Im Vergleich zum Jahr zuvor war das ein Plus von 9,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Den Löwenanteil an den festgesetzten Steuern hatten die Erbschaften: Die Gesamtsumme für diese lag bei 254 Millionen Euro.