Erdbeben Türkei : Fünf gerettete Leben: Zwei Trierer Helfer kehren nach sieben Tagen im türkischen Katastrophengebiet zurück

Foto: @fire 20 Bilder Rettungseinsatz: Trierer Feuerwehrleute mit @fire im Erdbeben-Gebiet in der Türkei

Trier/Kahramanmaraş Sie sind Tag und Nacht auf der Suche nach Erdbebenopfern in der Türkei gewesen - das Rettungsteams der Hilfsorganisation von @fire. Zwei Trierer Feuerwehrleute waren dabei. Was sie im Katastrophengebiet erlebt haben.

Nicht mal 24 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei sind die ersten Helferinnen und Helfer der deutschen Hilfsorganisation @fire am Montag breits vor Ort im Katastrophengebiet gewesen. Unter ihnen auch zwei Feuerwehrleute aus Trier, Florian Zonker (37) und Christoph Reuter (30).

Zonker ist verantwortlich für den Katastrophenschutz bei der Berufsfeuerwehr Trier, Reuter ist dort Wachabteilungsführer. Florian Zonker war bereits 2020 nach dem Explosionsunglück in Beirut und nach dem Erdbeben in Haiti 2010 im Hilfseinsatz. Beide sind auch zu Hause in ihren freiwilligen Feuerwehren aktiv, Zonker in Waldrach, Reuter ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Olewig.

Fünf Erdbebenopfer aus Trümmern gerettet

Mit insgesamt 38 Einsatzkräften und drei Rettungshunden war das Team in der türkischen Stadt Kahramanmaraş pausenlos mit der Suche und Rettung nach Verschütteten beschäftigt und unterstützte bei der Koordination der internationalen Hilfe. Fünf Menschen konnte das klassifizierte Light USAR Team retten und aus den Trümmern befreien. Am Sonntag kehrte das Such- und Rettungsteam nach Deutschland zurück.

Lesen Sie auch SVE in der Türkei : Wie Eintracht Trier in Side die Erdbebenkatastrophe erlebt

"Fünf gerettete Menschenleben ist ein überwältigendes Resümee unseres Einsatzes", sagt Florian Zonker, der gemeinsam mit Johannes Gust das Team leitete. "Da weiß man, wofür man die ganzen Jahre geübt und unzählige Stunden in die Vorbereitung investitiert hat." Die 20-stündige Rettungsaktion einer Mutter und ihrer sechsjährigen Tochter war sicherlich die größte Herausforderung für die Erdbebenspezialisten. "Wir haben weit mehr geleistet, als von uns als Light USAR Team erwartet wurde", ergänzt Johannes Gust. "Unser Einsatz ist auf fünf Tage ausgelegt, wir waren nun sieben Tage im Einsatz."

Sieben Tage nach dem Erdbeben ist die Wahrscheinlichkeit, noch Menschen lebend retten zu können, nur noch sehr gering - gerade bei den anhaltend niedrigen Temperaturen. Für die letzten Such- und Rettungsarbeiten sind noch über 120 USAR-Teams vor Ort. In enger Abstimmung mit der United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) wurde @fire daher am Samstagabend aus dem Einsatz entlassen. Am Sonntagmorgen trat das Team die Heimreise an.

Trierer Feuerwehrleute nach Einsatz im Erdbebengebiet zurück

Info Wer @fire ist @fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die seit dem Jahr 2002 weltweit schnelle Nothilfe nach verheerenden Naturkatastrophen leistet. Die Helfer sind in der Waldbrandbekämpfung (WFF) sowie dem Suchen und Retten von Verschütteten nach Erdbeben (USAR) speziell ausgebildet. Alle der mehr als 400 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und unentgeltlich in der nationalen und internationalen Katastrophenhilfe. Die Hilfsorganisation wurde im Jahr 2021 von der "International Search and Rescue Advisory Group" der Vereinten Nationen (INSARAG) als weltweit erstes Light USAR Team klassifiziert und arbeitet nach internationalen Standards. Die Finanzierung von Einsätzen, Ausbildungen und Ausrüstung erfolgt überwiegend spendenfinanziert. So können Sie @fire unterstützen:

Spendenkonto 40 50 60 Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00 IBAN: DE17 3702 0500 000113 8800 / BIC: BFSWDE33XXX Weitere Informationen

Noch am Samstag war das Einsatzteam an mehreren eingestürzten Gebäuden in Kahramanmaras im Einsatz. Bei zwei eingestürzten Häusern hatten Rettungshunde angeschlagen. Mit technischem Ortungsgerät und weiteren Rettungshunden galt es, den Verdacht zu verifizieren. Dazu kamen vor allem Horchgeräte zum Einsatz - mit Suchkameras wurde zudem in Hohlräume geblickt. Die Verdachte konnten jedoch nicht bestätigt werden.

"Leider ist es auch ein Teil der Arbeit des Such- und Rettungsteams damit umzugehen, dass sie in ganz vielen Fällen nicht helfen können. Zumindest bleibt dann die Hoffnung, dass sie den Angehörigen zumindest ein Stück Gewissheit darüber geben können, was mit ihren Angehörigen unter den Trümmern geschehen ist", sagt Sebastian Hodapp.

Hintergrund: Woher die Helfer von @fire stammen Die Helferinnen und Helfer des Einsatzteams stammen aus 4103 Bottmingen (CH), 5423 Freienwil (CH), 8302 Kloten (CH), 13347 Berlin, 27419 Sittensen, 27809 Lemwerder, 37632 Eschershausen, 40591 Düsseldorf, 45259 Essen, 49078 Osnabrück, 49134 Wallenhorst, 51688 Wipperfürth, 52068 Aachen, 53842 Troisdorf, 54296 Trier, 54320 Waldrach, 58099 Hagen, 60489 Frankfurt am Main, 60599 Frankfurt am Main, 63654 Büdingen, 65199 Wiesbaden, 65529 Waldems-Reichenbach, 65795 Hattersheim am Main, 66424 Homburg, 67229 Großkarlbach, 69168 Wiesloch, 70193 Stuttgart, 71032 Böblingen, 71384 Weinstadt, 71404 Korb, 71672 Marbach, 72351 Geislingen, 76228 Karlsruhe, 84478 Waldkraiburg, 88048 Friedrichshafen, 6890 Lustenau (AT) und Armenien.

Darüberhinaus unterstützte das Einsatzteam tatkräftig bei der Koordinination der internationalen Hilfe unter dem Dach der "International Search and Rescue Advisory Group" der Vereinten Nationen (INSARAG). Das Reception/Departure Centre (RDC) am Flughafen Adana, das die Ankunft und Verteilung der Hilfsteams koordiniert, wurde zunächst gemeinsam mit einem schweizer USAR-Team und dann bis zur Abreise eigenständig betrieben. Die @fire-Kräfte hatten dort alle Hände voll zu tun, um die Anreise der mehr als 120 internationalen Teams zu koordinieren. Das RDC konnten wir am Samstag an ein indonesischen USAR-Team übergeben.