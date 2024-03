Pfalz Erdölsuche: Klagen gegen Hauptbetriebsplan abgewiesen

Mit ihren Klagen gegen ein Erdölprojekt hatten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Rheinland-Pfalz und zwei Kommunen vor dem Verwaltungsgericht keinen Erfolg. Das teilte das Gericht in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag zunächst ohne detaillierte Begründung mit. Bei dem Projekt will eine Gesellschaft eine mögliche Erdöllagerstätte bei Otterstadt mit Bohrungen erkunden.