Erdrutsch: Lkw soll über Rampe aus Krater gezogen werden

Kordel Nach dem Einbruch einer Straße aufgrund eines Erdrutsches bei Kordel nördlich von Trier gehen die Bergungsarbeiten weiter. Um den abgerutschten Lastwagen aus dem Schlamm zu ziehen, solle nun eine Rampe gebaut werden, sagte der Wehrleiter Trier-Land, Jürgen Cordie, am Dienstag.

Am Montag war nach Regenfällen eine Straße zwischen Kordel (Kreis Trier-Saarburg) und dem Ortsteil Hochmark über eine Länge von rund zehn Meter etwa vier Meter tief eingebrochen. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter, die zu dem Zeitpunkt gerade auf der schmalen Straße fuhren, rutschten an dem Steilhang in den Krater. Die Fahrer (18 und 59) kamen teils schwer verletzt in Krankenhäuser.