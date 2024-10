Waldrodung vorerst gestoppt Erfolg für Aktivisten - Gericht stoppt Rodung in Saarbrücken

Der BUND Saar hatte Mitte September einen Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Ein Eilantrag Ende September sollte dafür sorgen, den Bebauungsplan außer Kraft zu setzen und mit einer Zwischenverfügung die geplante Waldrodung in der Nähe der Universität des Saarlandes auszusetzen, bis über den Eilantrag entschieden ist. Genau das hat das Gericht am Montag mit einem sogenannten Hängebeschluss zum Start der Rodungssaison Anfang Oktober getan. Das teilte das Oberverwaltungsgericht am Dienstag mit. Damit sei jedoch keine Aussage über die Erfolgsaussichten des Eilantrags oder des Normenkontrollantrags verbunden. Ein Entscheidungstermin stehe noch nicht fest.