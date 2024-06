Zahlen aus den Landkreisen Ergebnisse der Europawahl: So haben Deutschland und die Region Trier gewählt

Zur Europawahl wurden in Deutschland 35 Parteien und sonstige Vereinigungen zugelassen. Sie haben bundesweit um Wählerstimmen geworben und erhalten nun ihre Ergebnisse. In der ersten Karte finden Sie besonders hervorgehoben die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel sowie die Stadt Trier. An dieser Stelle erhalten Sie also den direkten Überblick über das Wahlergebnis in der Region. Die Zahlen stehen nach der Auszählung der Stimmen für Sie bereit.