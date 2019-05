Ergebnisse für Kommunalwahlen werden erwartet

Mainz In Rheinland-Pfalz geht das große Auszählen weiter: Auch heute werden noch die Stimmen zu den Kommunalwahlen vom Sonntag ausgezählt. Da das Wahlsystem es erlaubt, bis zu drei Stimmen an einen Kandidaten zu verteilen (kumulieren) oder auch Kandidaten auf verschiedenen Listen anzukreuzen (panaschieren), brauchen die Wahlhelfer zur Auswertung der Wahlzettel Zeit.

Nach vorläufiger Auszählung der Listenstimmen wurden die Grünen stärkste Partei in der Landeshauptstadt Mainz sowie in Trier und Koblenz. In Ludwigshafen und in Kaiserslautern lag die SPD knapp vorn. Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Peter Enders wird neuer Landrat im Kreis Altenkirchen - der 60-jährige Mediziner kam auf 54,9 Prozent der Stimmen. Im Landkreis Alzey-Worms hingegen wird eine Stichwahl nötig. Dafür qualifizierten sich am Sonntag der Landtagsabgeordnete Heiko Sippel (SPD) und der CDU-Kandidat Markus Conrad.