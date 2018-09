später lesen Ergebnisse von Mindestlohnkontrollen Anfang kommender Woche FOTO: Markus Scholz FOTO: Markus Scholz Teilen

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion sind am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Mindestlohnkontrollen durchgeführt worden. In ganz Deutschland hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) geprüft, ob Arbeitgeber den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde zahlen, wie ein Sprecher der Generalzolldirektion mitteilte. dpa