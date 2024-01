Bundesweite Protestwoche Erhebliche Verkehrsbehinderungen bei Bauernprotest erwartet

Mehr als Zehntausend rheinland-pfälzische Bauern beteiligen sich voraussichtlich am Montag an der Protestwoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Dies gilt ungeachtet der Ankündigung der Bundes-Ampel vom Donnerstag, die Subventionskürzungen teilweise zurückzunehmen. Größere Kundgebungen sind nach Sternfahrten vor allem in Mainz, Ludwigshafen und Koblenz geplant. Wegen der vielen Traktoren und angekündigten Autobahnblockaden müsse am ersten Tag nach den Schulferien bereits ab dem frühen Morgen über viele Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, hieß es bei der Polizei und der Verwaltung in einigen Kommunen.