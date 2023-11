Unwetter Erhöhte Wasserstände am Mittelrhein erreichen Maximum

Kaub · Die Pegelstände am Mittelrhein werden wegen des anhaltenden Regens in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter ansteigen, am Wochenende aber ihren Scheitel erreichen. Am Freitagvormittag registrierte der Hochwassermeldedienst des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt am Pegel Kaub einen Wasserstand von 4,43 Metern mit steigender Tendenz.

17.11.2023 , 09:25 Uhr

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Dort werde für Sonntag ein Stand von 5,20 Meter prognostiziert, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts am Freitag. Damit sei die Hochwassermarke I erreicht, bei der es für die Schifffahrt veränderte Regeln wie gedrosselte Geschwindigkeiten und das Fahren in der Fahrwassermitte gebe. Gravierende Folgen durch die erhöhten Wasserstände seien derzeit aber nicht zu erwarten, so der Sprecher. Die Stadt Koblenz hatte in dieser Woche angekündigt, neben dem Aufbau von Teilen der Hochwasserschutzwand und dem Schließen von Schutztoren am Freitag das Parken am Peter-Altmeier-Ufer zu verbieten. Am Pegel Koblenz lag die Meldehöhe am Freitagmorgen bei 4,99 Metern. © dpa-infocom, dpa:231117-99-980718/2

(dpa)