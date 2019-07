Erinnerung an den „Prediger von Buchenwald“

Dickenschied Noch aus der Arrestzelle heraus hat der evangelische Pfarrer Paul Schneider (1897-1939) seinen Mitgefangenen im Konzentrationslager Buchenwald Mut gespendet. 80 Jahre nach seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten sollte an diesem Donnerstagabend (18.

Ebenfalls am Donnerstagabend war auch in der Gedenkstätte Buchenwald in Thüringen ein Gedenkgottesdienst geplant. Pfarrer Paul Schneider, als Mitglied der Bekennenden Kirche im Widerstand gegen das Nazi-Regime und seit Ende November 1937 in dem KZ bei Weimar inhaftiert, war dort am 18. Juli 1939 von einem Lagerarzt mit einer Medikamentenüberdosis getötet worden. Davor war er mehr als ein Jahr lang in einer Arrestzelle gefangengehalten und gefoltert worden.