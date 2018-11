später lesen Erinnerungsarbeit gegen Rassismus: 80 Jahre Novemberpogrome FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat die Erinnerung an die Novemberpogrome vor 80 Jahren mit einem Appell gegen Rassismus und Antisemitismus verbunden. „In unserer Erinnerungskultur gedenken wir der Opfer und richten zugleich den Blick auf die Gegenwart“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag. dpa