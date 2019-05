später lesen Erklärvideo in leichter Sprache zu den Kommunalwahlen Teilen

In einem Video erklärt die rheinland-pfälzische Landesregierung in leichter Sprache die Kommunalwahlen. Damit sollen Barrieren abgebaut und Menschen mit Lernschwierigkeiten ermutigt werden, bei den Kommunalwahlen am 26. Mai mitzumachen, teilten Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch am Freitag in Mainz mit. dpa