Ermittler arbeiten an Aufklärung des Mordfalls Susanna

Bei der Aufklärung des gewaltsamen Todes der 14-jährigen Schülerin Susanna kommen die Ermittler rund drei Monate nach der Tat schrittweise voran. Zeugen würden weiter vernommen und Spuren ausgewertet, berichtete ein Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft. dpa

Zu den daraus gewonnenen Erkenntnissen und möglichen weiteren Aussagen des mutmaßlichen Täters Ali B. zu der Tat schweigen allerdings die Ermittler.

„Polizei und Staatsanwaltschaft machen ihre Arbeit“, sagte der Sprecher der Ermittlungsbehörde. „Wir wollen aber nicht scheibchenweise etwas verkünden.“ Aus ermittlungstaktischen Gründen werde daher auch nicht mitgeteilt, ob sich der 21-Jährige bei weiteren Vernehmungen zu dem Verbrechen oder der Vergewaltigung eines weiteren elfjährigen Mädchens geäußert hat.

Ali B. wird Mord und Vergewaltigung der aus Mainz stammenden Susanna vorgeworfen. Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass der 21-Jährige auch noch das kleine Mädchen vergewaltigt haben soll. Wegen dieses dringenden Tatverdachts wurde Mitte Juli ein zweiter Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Der Iraker sitzt in der JVA Frankfurt in Untersuchungshaft.

Er hatte in seiner Vernehmung zugegeben, Susanna umgebracht zu haben. Die Leiche der Schülerin war Anfang Juni in Wiesbaden gefunden worden. Eine Vergewaltigung der 14-Jährigen bestritt Ali B. bislang. Auch die Vergewaltigung des elfjährigen Mädchens hatte er nach Angaben des Amtsgericht bestritten.

Wenige Tage nach dem Tod von Susanna, die nach den bisherigen Ermittlungen am Abend ihres Verschwindens am 22. Mai oder in der folgenden Nacht umgebracht wurde, war Ali B. aus einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern in den Nordirak ausgereist. Die kurdischen Sicherheitsbehörden nahmen ihn danach jedoch im Nordirak fest und übergaben ihn der Bundespolizei, die ihn zurück nach Hessen brachte.