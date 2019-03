später lesen Ermittler: Einzeltäter bastelte tödliche Sprengfallen Teilen

Nach dem Fund tödlicher Sprengfallen in der Pfalz gehen die Ermittler von einem mittlerweile gestorbenen Landschaftsgärtner als Einzeltäter aus. Der Verdächtige sei mit besonderer Gefährlichkeit und Heimtücke vorgegangen, sagte Oberstaatsanwalt Christian Schröder am Freitag in Kaiserslautern. dpa