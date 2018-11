später lesen Ermittler: Niedergestochener Mann wollte Streit schlichten Teilen

Twittern

Teilen



Der in der Nacht zum Donnerstag in Bad Kreuznach mit Messerstichen schwer verletzte Mann hat nur einen Streit schlichten wollen. Dabei sei der 20-Jährige selbst zwischen die Fronten geraten, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. dpa