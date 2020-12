Ermittlungen: Auto mit quietschenden Reifen in Fußgängerzone

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bingen Nachdem ein Auto mit quietschenden Reifen in einer Fußgängerzone in Bingen (Kreis Mainz-Bingen) Passanten in Angst und Schrecken versetzt hat, ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Fahrer und seinen 22-jährigen Beifahrer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa