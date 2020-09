Ermittlungen gegen 14 Beschuldigte nach Schlägerei in Kirn

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa

Kirn Nach einer Schlägerei mit sieben Verletzten vor gut einer Woche in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) ermittelt die Polizei derzeit gegen 14 Beschuldigte. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Auswertung von Videoaufnahmen werde ihnen besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit.

