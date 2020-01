Ermittlungen gegen AfD-Mitglied wegen Volksverhetzung

Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat ein Ermittlungsverfahren gegen das AfD-Mitglied Laleh Hadjimohamadvali wegen Volksverhetzung eingeleitet. Grund sei ein Post in den sozialen Netzwerken, den die Frau im Oktober 2019 abgesetzt haben soll, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag.

In diesem sei ein in der NS-Zeit zur Zwangskennzeichnung von Juden mit der Inschrift „Jude“ verwendeter Judenstern zu sehen, bei dem sie die Inschrift mit Kennzeichnungen wie „SUV Fahrer“, „AfD Wähler“, „nicht geimpft“ und „islamophob“ ersetzt haben soll. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher. Hadjimohamadvali, Geschäftsführerin der AfD-Stadtratsfraktion Saarbrücken, sagte auf Anfrage, sie wolle sich zu dem laufenden Ermittlungsverfahren nicht äußern.