Ermittlungen gegen ehemaligen Landrat in Kusel eingestellt

Kaiserslautern Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat das Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Landrat in Kusel gegen Zahlung einer Auflage eingestellt. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Mittwoch mitteilte, musste der Landrat als Auflage 18 000 Euro an die Staatskasse zahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Gegen ihn war wegen des Verdachts auf Untreue zum Nachteil des Kreises Kusel ermittelt worden. Das Gewicht der Pflichtverletzungen halte sich in Grenzen, da sich der ehemalige Landrat nirgends persönlich bereichert habe und es für die jeweiligen Ausgaben auch sachliche Gründe gegeben habe, so die Staatsanwaltschaft. Der ehemalige Landrat habe die Vorwürfe bestritten.

Der Anfangsverdacht gegen den früheren Landrat hatte sich aus Feststellungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz ergeben. So sollte die Kreisverwaltung unter anderem ohne rechtliche Grundlage übertarifliche Zahlungen an zwei Mitarbeiter getätigt haben. Hierfür hätten laut Staatsanwaltschaft jedoch Besonderheiten der jeweiligen Tätigkeiten sowie in einem Fall Beschlüsse des Ministerrats und des Vorstands des kommunalen Arbeitgeberverbands zu ähnlichen Konstellationen gesprochen.