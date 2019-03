Ermittlungen gegen Penzer eingestellt: Geldauflage

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat die Ermittlungen wegen Untreue bei Immobiliengeschäften gegen den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Klaus Penzer (SPD), mangels Beweisen eingestellt. Bei einem weiteren Untreuevorwurf wegen kostenloser privater Nutzung zweier Dienstwagen wurde das Verfahren gegen eine Geldauflage von 6500 Euro zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen beendet, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. dpa

Den Schaden von 6526 Euro habe Penzer seiner Verbandsgemeinde erstattet.

Der Sozialdemokrat soll nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft die Auszahlung von Rechnungen über Maklercourtagen gegengezeichnet haben, obwohl er vom fehlenden Nachweis der rechtlichen Grundlagen gewusst habe. Auch dadurch sei der Stadt Oppenheim ein finanzieller Schaden entstanden. Sie gehört zur Verbandsgemeinde Rhein-Selz (Kreis Mainz-Bingen).

Penzer argumentierte aber laut Staatsanwaltschaft, er sei aufgrund von Angaben des damaligen Oppenheimer Bürgermeisters und SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held von der Rechtmäßigkeit der Bezahlung jener Rechnungen ausgegangen. Nun teilte die Staatsanwaltschaft mit: „Letztlich konnte dem Beschuldigten ein vorsätzliches Handeln nicht mit einer für eine Anklageerhebung erforderlichen Verurteilungswahrscheinlichkeit nachgewiesen werden.“

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hatte vor einer Woche im Rechtsausschuss des Landtags in Mainz gesagt, die Staatsanwaltschaft entscheide bald, ob sie Anklage gegen Held erhebt: „Man arbeitet an der Abschlussverfügung.“ Ermittelt wird unter anderem wegen Vergehen gegen das Parteiengesetz, Bestechlichkeit und Vorteilsannahme. Unter dem Druck der massiven Vorwürfe und wiederholter Demonstrationen vor dem Rathaus in Oppenheim trat Held am 28. Februar 2018 von allen kommunalen Ämtern zurück.