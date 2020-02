Ermittlungen gegen Pflegerin wegen versuchter Tötung

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Wegen des Verdachts der versuchten Tötung in drei Fällen am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine Intensivpflegerin. Die Frau werde verdächtigt, „medizinisch nicht indizierte Medikamente“ verabreicht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Saarbrücken mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Januar war es bei drei Patienten auf der Intensivstation der Lungenklinik „zu unerwarteten, medizinisch nicht erklärbaren“ und teils „lebensbedrohlichen Verschlechterungen des jeweiligen Gesundheitszustandes“ gekommen.

Die 34 Jahre alte deutsche Pflegerin sei zum Zeitpunkt der Verschlechterung den jeweiligen Patienten zugeteilt gewesen. Eine Blutprobe bei einem Patienten habe ergeben, dass er nicht verordnete Medikamente bekommen hatte. Daraufhin verständigte die Uniklinik die Polizei. Die Frau wurde Ende Januar vorläufig festgenommen, dann aber wieder entlassen. Es bestehe derzeit „kein dringender Tatverdacht“, der für den Erlass eines Haftbefehls notwendig ist, hieß es.

Die Frau hat laut Staatsanwaltschaft die Beschuldigung zurückgewiesen. Sie war seit Anfang Januar auf der Station eingesetzt. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ (Donnerstag) darüber berichtet.