Ermittlungen gegen Schleuserbande: Durchsuchungen

Mehr als 70 Beamte der Bundespolizei sind am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. Durchsucht wurden Wohn- und Geschäftsräume in Wuppertal, Köln, Rheinbach und Moers. dpa